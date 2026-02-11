Госпожнадзор устанавливает причину возгорания жилого дома в Печорах

Возгорание жилого дома произошло на улице Первомайской в

Печорах 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.



Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 11:10. Причина устанавливается специалистами Госпожнадзора. Огнеборцам удалось спасти два жилых дома и две хозяйственные постройки. Привлекались семь специалистов и три единицы техники.

На следующий день, 11 февраля, в 00:34 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Рельсовом переулке в Пскове. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Возможной причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. Жилой дом удалось спасти. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.