 
Происшествия

Госпожнадзор устанавливает причину возгорания жилого дома в Печорах

0

Возгорание жилого дома произошло на улице Первомайской в 
Печорах 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 


Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 11:10. Причина устанавливается специалистами Госпожнадзора. Огнеборцам удалось спасти два жилых дома и две хозяйственные постройки. Привлекались семь специалистов и три единицы техники.

На следующий день, 11 февраля, в 00:34 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Рельсовом переулке в Пскове. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Возможной причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. Жилой дом удалось спасти. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

