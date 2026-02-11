Невельские полицейские раскрыли кражу бензопилы из сарая

Сотрудники муниципального отдела МВД России «Невельский» раскрыли ранее совершенную кражу имущества у местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 января из сарая у дома по улице Лесной в городе Невеле была похищена бензопила. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Полицейские нашли и изъяли похищенную им бензопилу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.