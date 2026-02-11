 
Происшествия

Невельские полицейские раскрыли кражу бензопилы из сарая

0

Сотрудники муниципального отдела МВД России «Невельский» раскрыли ранее совершенную кражу имущества у местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 января из сарая у дома по улице Лесной в городе Невеле была похищена бензопила. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Полицейские нашли и изъяли похищенную им бензопилу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026