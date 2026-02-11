Две псковички перевели мошенникам более 3,5 млн рублей под видом «декларирования» средств

В конце января специализированное подразделение СУ УМВД России по городу Пскову возбудило два уголовных дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статья 159 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Жительницы Пскова под предлогом декларирования денежных средств перевели мошенникам, представляющимися сотрудниками сотовой компании, Центрального Банка России и ФСБ РФ, денежные средства в размере более 3 500 000 рублей.