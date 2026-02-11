Лидера ОПГ будут судить за контрабанду сигарет через госграницу в Усвятском округе

Прокуратура Псковской области направила в суд уголовное дело о контрабанде на 19 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: прокуратура Псковской области

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лидера организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда); пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками).

Установлено, что в сентябре 2023 года обвиняемый разработал преступный план контрабанды сигарет производства Республики Беларусь для дальнейшей реализации в России. Для этого он привлек четырёх соучастников; приобрёл четыре автомобиля и рации для связи; организовал несколько маршрутов незаконного пересечения границы вне таможенных постов - в лесных массивах Усвятского округа.

В октябре 2024 года злоумышленник в очередной раз закупил в Беларуси табачную продукцию. Участники ОПГ на четырёх автомобилях несколькими рейсами незаконно перевезли товар через границу. Всего изъято 148 тысяч пачек сигарет различных наименований - без акцизных марок РФ. Общая стоимость немаркированной продукции превысила 19 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении лидера организованной группы направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 226.1 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Максимальное наказание по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ - до 6 лет лишения свободы.