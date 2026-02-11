В Себежском округе по факту гибели женщины при пожаре проводится проверка

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в поселке Идрица Себежского округа тела женщины со следами воздействия высоких температур, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправная работа печного оборудования . В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.

Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

В связи с этим следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.