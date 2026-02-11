 
Происшествия

Женщина погибла при пожаре в себежском поселке Идрица

Возгорание в квартире одноэтажного многоквартирного жилого дома произошло на улице Железнодорожной в Идрице Себежского муниципального округа 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области. При пожаре погибла женщина. 


Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 02:54. При ликвидации огня обнаружена погибшая женщина в возрасте 60 лет. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

 

Однокомнатная квартира выгорела изнутри по всей площади, образовался прогар в потолке в смежную квартиру. Многоквартирный жилой дом удалось спасти. Всего привлекались 11 специалистов и четыре единицы техники.

