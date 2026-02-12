 
Происшествия

36-летний пскович рискует получить до четырех лет тюрьмы за кражу комнатного растения

0

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего псковича за открытое хищение чужого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова. Преступление произошло 19 декабря 2025 года в цветочном магазине.

Изображение создано нейросетью

Вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил подарить своей супруге комнатное растение «Спатифиллум». Не имея денежных средств, он решил украсть его. Однако странное поведение посетителя привлекло внимание продавца, и план по тайному хищению сорвали. Тем не менее мужчина покинул магазин с горшком и несколькими поздравительными открытками в руках, сказав продавцу: «Отдыхай».

Сотрудник магазина сразу сообщил о краже в полицию, и злоумышленника задержали. Он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

