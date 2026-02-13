Более четырех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Жители Псковской области перевели мошенникам более четырех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

По версии следствия, неустановленные злоумышленники под видом правоохранителей, банковских служащих и представителей других организаций по телефонам и в мессенджерах обманным путем ввели в заблуждение ряд жителей Пскова, Великих Лук, Опочки, Острова и Себежского муниципального округа, завладев их денежными средствами на общую сумму более четырех миллионов рублей.

В частности, они предложили собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь перевести их сбережения на «безопасные счета». А кому-то махинаторы пообещали организовать дополнительный заработок в Сети.

Потерпевшие, поддавшись на ухищрения нечистых на руку лиц, лишились денег. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.