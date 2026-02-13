Великолучан накажут за кражу демонтированного участка железнодорожного пути

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в краже участка железнодорожного пути, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

По версии следствия в октябре 2025 года мужчины вступили между собой в предварительный сговор, направленный на кражу с демонтированного участка железнодорожного пути перегона Назимово – Великие Луки деталей верхнего строения пути общим весом 90 килограмм. Вырученные за продажу денежные средства намеревались потратить на личные нужды.

Преступные действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Уголовное дело направлено в Великолукский районный суд для рассмотрения по существу.