Гнездо крысы под капотом автомобиля загорелось во время движения в Магадане

В Магадане произошло необычное возгорание автомобиля — причиной стал гнездовой материал грызунов, оказавшийся в моторном отсеке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Фото: МЧС России по Магаданской области

Инцидент произошёл днём в Марчеканском переулке. Водитель, находясь в пути, заметил дым, идущий из‑под капота. Он незамедлительно остановился и попытался самостоятельно потушить возгорание. Тем временем очевидцы вызвали пожарных. В считанные минуты огнеборцы СПСЧ были на месте. Они убедились, что возгорание ликвидировано полностью и помогли водителю отключить аккумуляторную батарею. Огнем поврежден моторный отсек на площади 1 квадратный метр. 

Выяснилось, что владелец долго не заглядывал под капот автомобиля. За это время грызуны свили там гнездо из легковоспламеняющихся материалов. По предварительным данным, во время движения крысиное гнездо загорелось.

