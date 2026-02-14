 
Происшествия

Госавтоинспекторы Пскова спасли женщину и потушили пожар в доме на Рельсовом переулке

Сотрудники Госавтоинспекции Пскова потушили пожар и эвакуировали владелицу горящего дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Ночью в дежурную часть УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о возгорании в частном доме на Рельсовом переулке. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж Госавтоинспекции, состоящий из старшего инспектора взвода № 1 ОР ДПС старшего лейтенанта полиции Андрея Максимова и инспектора этого же взвода лейтенанта полиции Александра Бабаина.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции увидели клубы дыма, вырывающиеся из жилого помещения. Оценив обстановку, инспекторы приняли решение самостоятельно приступить к локализации возгорания и эвакуации граждан.

Проникнув в дом, они обнаружили женщину 1987 года рождения, которая пояснила, что из-за растопленной печи произошло возгорание потолка. Инспекторы разобрали часть потолка с помощью подручных средств, чтобы добраться до очага возгорания, и использовали порошковые огнетушители из служебного автотранспорта для локализации пожара до приезда сотрудников МЧС.

