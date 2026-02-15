Житель Великолукского округа подозревается в фиктивной регистрации гражданина

Житель Великолукского муниципального округа подозревается в фиктивной регистрации гражданина, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в доме в одной из деревень на территории Новосокольнического муниципального округа безработный житель Великолукского муниципального округа, 1969 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.