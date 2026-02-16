Хозпостройка сгорела в Красном переулке в Пскове

Возгорание в двухэтажной хозяйственной постройке произошло в Красном переулке в Пскове 15 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:05. Огонь повредил помещение парилки по всей площади, кровлю. Здание закопчено внутри по всей площади. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

Спасены три хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 19 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.