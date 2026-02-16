Псковские полицейские эвакуировали женщину из горящего дома в Рельсовом переулке этой ночью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Ночью в дежурную часть УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о том, что в частном доме в Рельсовом переулке произошло возгорание.

На место происшествия незамедлительно выехал находившийся рядом экипаж Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову в составе старшего инспектора взвода №1 ОР ДПС старшего лейтенанта полиции Андрея Максимова и инспектора этого же взвода лейтенанта полиции Александра Бабаина.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции увидели клубы дыма, вырывающиеся из жилого помещения. Оценив обстановку, инспекторы приняли решение самостоятельно приступить к локализации возгорания и эвакуации граждан. Проникнув в дом, они обнаружили женщину 1987 года рождения, которая пояснила, что из-за растопленной печи загорелся потолок.

Андрей Максимов и Александр Бабаин эвакуировали женщину из горящего дома. После этого совместными усилиями обследовали жилое помещение, и, убедившись, что в доме никого больше нет, приступили к тушению пожара.

Разобрав часть потолка с помощью подручных средств, чтобы добраться до очага возгорания, и используя порошковые огнетушители из служебного автотранспорта, они локализовали пожар до приезда сотрудников МЧС.

Когда сотрудники Госавтоинспекции убедились, что жизни и здоровью владелицы дома ничего не угрожает, они приступил к организации дорожного движения для недопущения граждан к опасным участкам, организации беспрепятственного проезда специального транспорта.