«Однако воришка проигнорировал»: похититель коляски попал на видео в Великих Луках

Детскую коляску украли из подъезда дома на улице Заслонова в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в ночь с 4 на 5 февраля из подъезда дома совершено хищение детской коляски стоимостью 12 000 рублей.

Потерпевшая разместила пост в социальной сети о том, чтобы похитители вернули коляску, так как имеется видео совершения преступления. «Однако воришка проигнорировал», - отметили в прокуратуре.

Подозреваемый похитил детскую коляску, когда возвращался от своих друзей, живущих в данном подъезде. Похищенное имущество изъято, передано потерпевшей.

Решение о возбуждении уголовного дела прокуратура признала законным.
 

