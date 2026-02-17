Иностранец оформил фиктивное отцовство, чтобы остаться жить в Псковской области

Сотрудники миграционных подразделений управления МВД России по Псковской области выявили иностранного гражданина, который использовал фиктивное отцовство для получения вида на жительство, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД.

Полицейские приняли решение об аннулировании вида на жительство в связи с признанием актовой записи об установлении отцовства недействительной.

На основании федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» вид на жительство был аннулирован, иностранный гражданин включен в реестр контролируемых лиц, в отношении мужчины установлен режим высылки.

Иностранец покинул территорию Российской Федерации за собственные денежные средства.