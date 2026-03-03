Мужчина заплатит 30 тысяч за инцидент на великолукской остановке

Суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного в результате побоев на остановке в Великолукском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 17 октября 2024 года на автобусной остановке в садовом некоммерческом товариществе Криплянка Великолукского округа мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, избил другого кулаком по лицу.

«В результате нанесенных побоев получивший побои мужчина испытал физическую боль, чувство унижения человеческого достоинства и нравственные страдания, в связи с чем просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей», - рассказали в суде.

Ответчик исковые требования признал частично, полагая, что взысканию с него в пользу истца подлежит сумма не более 5000 рублей.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования истца были удовлетворены частично, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей.