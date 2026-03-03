Мужчина заплатит 30 тысяч за инцидент на великолукской остановке

Суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного в результате побоев на остановке в Великолукском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Великолукский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда.
Как следует из материалов дела и установлено судом, 17 октября 2024 года на автобусной остановке в садовом некоммерческом товариществе Криплянка Великолукского округа мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, избил другого кулаком по лицу.
Ответчик исковые требования признал частично, полагая, что взысканию с него в пользу истца подлежит сумма не более 5000 рублей.
По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования истца были удовлетворены частично, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей.