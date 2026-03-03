Суд вынес приговор подростку, повредившему объект электросвязи в Локне

Суд вынес приговор подростку, повредившему объект электросвязи в поселке Локня, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Бежаницкий районный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Локнянского округа, обвиняемого в повреждении и приведении в негодное для эксплуатации состояние объектов электросвязи, совершенных из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в октябре 2025 года в ночное время подросток совместно со своим знакомым руками раскачали магистральный распределительный шкаф связи и положили его на землю, тем самым повредив пять кабелей телефонной связи. Данные действия привели в негодное для эксплуатации состояние объект электросвязи, являющийся объектом жизнеобеспечения, рассчитанный на обеспечение связи телефонии и широкополосного доступа интернет для 57 абонентов (физические лица) и 8 абонентов (юридические лица).

Суд признал подростка виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 215.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.