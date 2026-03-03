 
Происшествия

Суд вынес приговор подростку, повредившему объект электросвязи в Локне

0

Суд вынес приговор подростку, повредившему объект электросвязи в поселке Локня, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Бежаницкий районный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Локнянского округа, обвиняемого в повреждении и приведении в негодное для эксплуатации состояние объектов электросвязи, совершенных из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в октябре 2025 года в ночное время подросток совместно со своим знакомым руками раскачали магистральный распределительный шкаф связи и положили его на землю, тем самым повредив пять кабелей телефонной связи. Данные действия привели в негодное для эксплуатации состояние объект электросвязи, являющийся объектом жизнеобеспечения, рассчитанный на обеспечение связи телефонии и широкополосного доступа интернет для 57 абонентов (физические лица) и 8 абонентов (юридические лица).

Суд признал подростка виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 215.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026