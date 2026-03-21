Полиция Пскова разыскивает женщину, пропавшую без вести 4 года назад

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 55-летнюю уроженку деревни Молево Красногородского муниципального округа Антонину Афанасьеву. Женщина проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. С 30 октября 2021 года она пропала без вести на территории областного центра и до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, черные короткие волосы черные, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.