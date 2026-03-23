Запрыгнувшего на авто ДПС печерянина арестовали на семь суток

Сотрудники МО МВД России «Печорский» привлекли к административной ответственности 30-летнего местного жителя, совершившего хулиганскую выходку около отделения Госавтоинспекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Скриншот и видео: УМВД России по Псковской области

Инцидент произошёл вечером 18 марта на улице Мира в городе Печоры. Пока инспекторы ДПС находились в административном здании для оформления служебной документации, мужчина запрыгнул на капот припаркованного патрульного автомобиля и прошёл по нему. После совершения проступка гражданин скрылся, однако его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения и регистратор, установленный в салоне машины.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя. Ранним утром неработающий местный житель был доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Свой поступок он объяснил желанием произвести впечатление на друзей, с которыми до этого распивал спиртные напитки. Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В отношении задержанного был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. По решению мирового судьи ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

