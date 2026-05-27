Суд в Великих Луках взыскал ущерб после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Великолукский городской суд рассмотрел иск индивидуального предпринимателя о возмещении ущерба после ДТП, которое произошло в декабре 2024 года на 119-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В аварии участвовали несколько автомобилей. В результате ДТП получил повреждения автомобиль истца, который предприниматель использовал в работе.

Независимая экспертиза оценила ущерб автомобилю в 558 760 рублей. Истец также потребовал взыскать 383 750 рублей упущенной выгоды, расходы на эвакуатор, экспертизу, юридические услуги и компенсацию морального вреда.

Суд установил, что аварию спровоцировал водитель автомобиля, который принадлежит другому индивидуальному предпринимателю. Водитель нарушил скоростной режим и не обеспечил контроль за движением в сложных дорожных условиях. Суд признал владельца автомобиля ответственным за причиненный ущерб.

Во время разбирательства суд установил, что автомобиль истца застраховала страховая компания по КАСКО. Страховщик выплатил предпринимателю 1 748 340 рублей. Кроме того, истец сохранил право на получение страховой выплаты по ОСАГО в пределах установленного лимита.

Суд решил взыскать с ответчика сумму ущерба, которую не покрыли страховые выплаты, а также расходы на эвакуатор и часть судебных издержек и отказал в компенсации морального вреда и взыскании упущенной выгоды, поскольку истец не подтвердил невозможность продолжения предпринимательской деятельности и не представил необходимые документы.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца 193 759 рублей 40 копеек в счет возмещения ущерба и 18 500 рублей судебных расходов. В остальной части иска суд отказал.