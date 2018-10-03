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Число пострадавших в Керчи выросло до 54 человек

Количество пострадавших в результате происшествия в керченском колледже увеличилось до 54 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Керчи.

«По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека», - сказал собеседник агентства.

Десять пострадавших после ЧП в Керчи находятся в тяжелом состоянии, их личности пока не установлены, сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии в Керчи.

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В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся - Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью «убийство».

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