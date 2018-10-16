Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от себя лично и от жителей Псковской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий в Керченском политехническом колледже. Псковская область скорбит вместе с вами. Такие события всегда вызывают глубокую горечь, но особенно ужасно, когда из-за человеческой глупости и жестокости погибают дети и подростки. Верю, что наши следственные органы установят полную картину произошедшего, и все виновные понесут справедливое наказание. Светлая память погибшим», — говорится в соболезновании.

Напомним, в среду, 17 октября, в политехническом колледже Керчи произошел взрыв и стрельба, в результате которых, по последним данным, 19 человек погибли и около 40 были госпитализированы. Большинство из них — подростки.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц общественно опасным способом. По версии следствия, взрыв был организован одним из студентов колледжа, который также открыл стрельбу в учебном заведении. Он покончил с собой. Подробности трагедии выясняют следователи. В Крыму из-за случившегося объявлен 3-дневныйтраур.