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Опубликован список жертв нападения на колледж в Керчи

18.10.2018 09:57|ПсковКомментариев: 3

Власти Крыма опубликовали список студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, погибших при нападении студента Владислава Рослякова, сообщает «Российская газета».

Всего в списке 19 человек, в том числе 15 студентов, из которых семь - несовершеннолетних. Некоторые погибли от минно-взрывных ранений, а другие от выстрелов из огнестрельного оружия. Тело самого нападавшего также было найдено при разборе завалов.

Погибшие студенты и преподаватели:

Сергей С. 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

Владислав В. 2003 года рождения

Алина К. 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Руден Д. 2001 года рождения

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Никита Ф. 2002 года рождения

Данил П. 2002 года рождения

Дарья Ч. 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

В больницах сейчас находятся 44 пострадавших, из которых пять в тяжелом состоянии, а еще пять -  в крайне тяжелом. У них в основном минно-взрывные раны от металлических компонентов. У некоторых пациентов пришлось ампутировать конечности.

Напомним, накануне утром на перемене в колледже прогремел взрыв, после которого в коридорах и кабинетах началась стрельба. СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Взрывотехники обезвредили два взрывных устройства в помещениях колледжа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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