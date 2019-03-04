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Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о «фейковых» новостях

07.03.2019 11:28|ПсковКомментариев: 0

В Государственной думе РФ приняли в 3-м чтении закон о запрете на распространение недостоверной общественно значимой информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: ТАСС

Закон инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Закон устанавливает, что в случае обнаружения указанной информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Согласно положениям закона, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

Норма о введении уведомительного порядка для сетевых СМИ появилась во втором чтении благодаря поправкам, инициированным председателем комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Кроме того, во втором чтении, из-под действия законопроекта выведены традиционные медиа.

Ранее Левин разъяснял журналистам, что «традиционные медиа - это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство».

При этом он отметил, что сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о «фейках». По словам главы комитета «не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ». «Будь то сайт "Дождя" или сайт "Российской газеты" или "Новой газеты" - никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет», - сказал председатель комитета.

Теги: #новости #СМИ #санкции #Роскомнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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