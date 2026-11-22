Прядь волос первого президента СЩА Джорджа Вашингтона, хранившаяся в рамке более двух столетий, была продана на торгах за 4 тысячи долларов. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на аукционный дом Richmond Auctions.

Фото: Richmond Auctions

Согласно данным организаторов аукциона, первоначально реликвия принадлежала Джону Гэдсби, который принимал Вашингтона в своем доме незадолго до смерти политика в 1799 году. Внучка Гэдсби Джулия Тен-Эйк Макблэр в свидетельстве, составленном в 1928 году, подчеркнула, что волосы экс-президента достались ее родственнику «благодаря их дружбе и общению в последние дни жизни президента».

Впоследствии прядь приобрел коллекционер Джон К. Латтимер у одного из потомков Гэдсби. Личность покупателя, выигравшего нынешние торги, не раскрывается.

При этом стоимость лота оказалась значительно ниже предыдущего рекорда. В 2021 году медальон с тремя прядями волос, предположительно срезанными незадолго до смерти Вашингтона или сразу после нее, продали почти за 40 тысяч долларов. В настоящее время сохранилось несколько прядей волос бывшего президента — в частности, не менее 50 образцов находятся в коллекции его бывшей резиденции Маунт-Вернон.