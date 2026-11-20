Полотно «Цветущий каштан» кисти Винсента Ван Гога ушло с молотка на аукционе Sotheby's за рекордные 190,4 миллиона долларов.

Фото: Sotheby's New York / Blaquier-Arrieta collection

Выигрышная ставка была сделана из зала и составила 165 миллионов долларов, однако с учетом комиссии аукционного дома новому обладателю произведения искусства будет необходимо выплатить свыше 190 миллионов долларов. Перед торгами эксперты оценивали картину примерно в 180 миллионов долларов.

Полотно размером 70 на 58 сантиметров впервые увидело свет в 1890 году. За почти полтора столетия картина сменила 15 владельцев и выставлялась в музеях и галереях Европы и США.

Ранее газета The New York Times сообщала, что наследники бывшего владельца картины требуют от аукционного дома снять ее с торгов из-за возможной продажи под давлением нацистской Германии.