История вокруг трагедии в Северодвинске, где 29-летнего реаниматолога обвиняют в смерти пациентки, «ожившей» в морге, обрастает новыми подробностями. Коллеги молодого медика встали на его защиту, заявив, что до этого инцидента он не совершал профессиональных ошибок и был на хорошем счету.

Один из сотрудников больницы, работавший с обвиняемым, охарактеризовал его как ответственного специалиста. По словам собеседника, у реаниматолога был небольшой стаж, поэтому он часто советовался с более опытными коллегами. При этом в критические моменты он «умел принимать грамотные, самостоятельные решения и всегда следовал протоколу оказания экстренной помощи».

Другой коллега отметил пунктуальность и педантичность задержанного, а также его готовность задержаться на работе ради заполнения документов. Для всего коллектива произошедшее стало «просто шоком» — коллеги полагают, что здесь произошла роковая ошибка, пишет «Вологда-Поиск» .

Трагедия случилась еще в декабре 2025 года, но резонансной стала лишь сейчас. По версии следствия, 73-летняя пациентка поступила с острым тромбозом. Реаниматолог проводил мероприятия, но счел их безуспешными и констатировал смерть. Спустя два часа сотрудник морга заметил у женщины признаки жизни и сообщил об этом.

Узнав об этом, врач пришел в морг. По данным СК, вместо оказания помощи он ввел пациентке препарат «Пропофол», после чего она скончалась. Следствие предполагает, что таким образом медик пытался скрыть свою врачебную ошибку. Сам обвиняемый еще в конце прошлого года заявлял, что его могли подставить, и просил родных «никому не верить».