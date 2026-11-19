Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.

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«Ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана», — поделился мнением Си Цзиньпин.

Напомним, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп начали в Шэньчжэне трехстороннюю встречу сегодня, 19 ноября. Там же 18 и 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Лидеры России, Китая и США впервые в истории проводят такие переговоры.