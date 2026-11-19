Москва, Пекин и Вашингтон будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Это подчеркивается в декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

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Кроме того, участники встречи подтвердили важность стабильных энергопоставок. РФ, КНР и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

Лидеры три страны согласились, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не должны злоупотреблять юрисдикцией, а также признали важность уважения иммунитетов государственных должностных лиц.

При этом РФ, КНР и США намерены содействовать реформированию ООН для более эффективного ответа на глобальные вызовы. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп выразили приверженность реформированию ООН, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.

В завершение встречи лидеры трех стран «обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность стратстабильности и международной безопасности», пишет ТАСС.