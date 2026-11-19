Старинную русскую икону «Чудо святого Георгия о змие» выставили на аукцион Heritage Auctions в США. Образ, созданный псковскими мастерами во второй четверти XVI века, более 60 лет не показывали публике. Начальная ставка составляет 75 тысяч долларов.

Фото: Heritage Auctions, HA.com

Как следует из каталога аукционного дома, на иконе изображён Георгий Победоносец, поражающий дракона. Центральную композицию дополняют 18 сцен из жития святого. Размер произведения — 117,5 на 88,9 сантиметра.

В описании лота указано, что икона написана во второй четверти XVI века в Пскове. Для её создания использовали темперу и золочение по деревянной основе.

Согласно сведениям Heritage Auctions, в 1927 году произведение приобрели в Москве. Позднее оно оказалось в собрании американского финансиста Уильяма Стикса (Скипа) Вассермана (1901–1979). После его смерти икона перешла по наследству к детям, а затем к нынешним владельцам.

Последний раз образ показывали публике в 1962 году на выставке русских икон в нью-йоркской галерее A La Vieille Russie. Экспозиция проходила с 27 ноября по 15 декабря. Икона была включена в каталог выставки под номером шесть.