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Сергей Лазарев опубликовал песню, с которой выступит на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев опубликовал в субботу на своем YouTube-канале видеоклип на англоязычную песню Scream, с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Израиле в мае.



Фото: Instagram Сергея Лазарева

«Ну вот и песня Scream, с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео», - написал артист в своем Instagram.

Сергей Лазарев отметил, что счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз, по его словам, показав себя с другой музыкальной стороны.

Как сообщает ТАСС, продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова - американка Шарон Вон. Видеоклип на песню снял Константин Черепков, уже работавший с Лазаревым.

«Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства, - написал режиссер на своей странице в Instagram. - Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист - Сергей Лазарев - в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи».

Черепков отметил, что при создании видео было решено «отойти от любых компьютерных спецэффектов и «синтетической жвачки» в пользу «теплых», аналоговых приемов.

Напомним, полуфиналы и финал 64-го конкурса «Евровидение» пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве. Российский участник выступит во втором полуфинале 16 мая. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на «Евровидении»: он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One («Ты - единственная»), написанной Филиппом Киркоровым.