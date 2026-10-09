Президент Азербайджана призвал вручить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что усилия его американского коллеги Дональда Трампа по достижению прочного мира на Южном Кавказе получат признание при присуждении Нобелевской премии мира в 2026 году.

«Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по обеспечению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при принятии решения о присуждении Нобелевской премии мира в этом году», - написал Ильхам Алиев в соцсетях.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Дональда Трамп сыграл историческую роль в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном на организованном им Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года, пишет ТАСС.

Ильхам Алиев также сообщил, что по его инициативе Азербайджан и Армения совместно выдвинули кандидатуру американского лидера на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его вклада в мирный процесс.