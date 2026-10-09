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Президент Азербайджана призвал вручить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что усилия его американского коллеги Дональда Трампа по достижению прочного мира на Южном Кавказе получат признание при присуждении Нобелевской премии мира в 2026 году.

«Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по обеспечению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при принятии решения о присуждении Нобелевской премии мира в этом году», - написал Ильхам Алиев в соцсетях.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Дональда Трамп сыграл историческую роль в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном на организованном им Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года, пишет ТАСС.

Ильхам Алиев также сообщил, что по его инициативе Азербайджан и Армения совместно выдвинули кандидатуру американского лидера на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его вклада в мирный процесс. 

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