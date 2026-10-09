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Суд обязал Минздрав выплатить молодому врачу положенную поддержку

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Суд обязал министерство здравоохранения Вологодской области выплатить молодому специалисту меру социальной поддержки.

В июле 2024 года 25‑летний специалист устроился в череповецкое медучреждение врачом‑стажером по срочному договору на неполный день. Уже в августе того же года стороны подписали допсоглашение: работа стала постоянной, а занятость - полной. После окончания ординатуры и получения квалификации «врач‑анестезиолог‑реаниматолог» в июле 2025 года его перевели на соответствующую должность.

Врач запросил выплату в августе 2025 года, но Минздрав региона отказал в ноябре, сославшись на пропуск 12‑месячного срока. Чиновники считали его с июля 2024 года. Медик оспорил отказ в суде: по его мнению, право на выплату возникло только после перехода на постоянную полную ставку.

Суд согласился: ключевым условием для выплаты является именно договор на неопределённый срок и полный рабочий день, а он фактически оформился в августе 2024 года. Значит, срок обращения не был пропущен. Вологодский городской суд обязал Минздрав выплатить деньги по закону области о кадровом обеспечении здравоохранения, а также взыскать с ведомства 23 тысяч рублей: 20 тысяч на покрытие расходов на юриста и 3 тысячи в счет госпошлины.

Апелляция подтвердила право врача на выплату, но уточнила порядок ее предоставления. По закону сначала нужно заключить договор, где специалист обязуется отработать 5 лет, и только потом перечислить деньги. В итоге областной суд изменил решение первой инстанции: теперь на Минздрав возложена обязанность сначала подписать с врачом такой договор, а затем произвести выплату, пишет vologda-poisk.ru.

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