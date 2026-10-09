Нобелевская премия мира присуждена южноафриканской правозащитнице Наванетхем «Нави» Пиллай

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала бывший верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем «Нави» Пиллай, объявил норвежский нобелевский комитет.

Премия присуждена южноафриканской правозащитнице «за ее усилия по продвижению мира и международного права». «В ходе исторических международных судебных разбирательств она показала, что правовые меры могут помочь предотвратить войны и насилие», - говорится в пресс-релизе комитета.

Пиллай родилась в 1941 году в семье индийских тамилов (один из народов Индии, составляют большинство населения южно-индийского штата Тамилнад) в городе Дурбан в Южно-Африканском Союзе (с 1961 года ЮАР) и росла в условиях апартеида. В 1967 году открыла юридическую фирму, в 1980-х годах училась в Гарвардском университете и в 1988 году получила степень доктора юридических наук. Она вела борьбу против дискриминации и сегрегации, в частности она выступала в поддержку Нельсона Манделы – активиста за права человека, президента ЮАР в 1994-1999 годах.

Пиллай сыграла важную роль в привлечении к уголовной ответственности виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. В 1995 году она работала судьей в Верховном суде ЮАР, затем стала судьей и председателем Международного трибунала по Руанде (в 1994 году в результате действий временного правительства Руанды, пришедшего к власти в ходе военного переворота, за 100 дней было уничтожено по различным данным от 500 тысяч до 1,3 миллионов человек из народности тутси – этнического меньшинства в стране), в 2003-2008 годах была судьей в Международном уголовном суде (МУС), в 2008-2014 годах занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. В 2021-2025 годах Пиллай являлась председателем Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях. В настоящее время Нави Пиллай является судьей Международного суда ООН по делу, в котором Мьянма обвиняется в геноциде мусульман-рохинджа (с августа 2017 года в Бангладеш из Мьянмы, опасаясь преследования властей, бежали около 650 тысяч рохинджа).

Нобелевский комитет отмечает вклад Нави Пиллай в укрепление институтов международного права: «Ее независимость, компетентность и непоколебимость сделали ее одним из самых уважаемых международных юристов нашего времени».

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

12 октября станет известно, кто в этом году получит премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ранее сообщалось, что Нобелевской премии по литературе за 2026 год удостоилась канадская писательница Энн Карсон, лауреатами премии по химии стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кенсо Соаи, Нобелевской премией по физике отмечен Фрэнсис Хальцен, в номинации «физиология и медицина» победили американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель.

В 2026 году Нобелевская премия отмечает 125-летие, и в юбилейный год Нобелевский фонд увеличил размер призового фонда на один миллион крон до 12 миллионов крон (около $1,2 миллиона), пишет «Интерфакс».

Премии, дипломы и нобелевские медали будут вручены на официальной церемонии награждения в Стокгольме и Осло (в норвежской столице вручают премию мира) 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.