Гитлер Муссолини победил на выборах в южноамериканском городе

Гитлер Муссолини Флорес одержал победу на выборах мэра перуанского города Керопалька, набрав 34,54% голосов избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии города.
Гитлер Муссолини Флорес баллотировался от левой партии «Ahora Nación», которая выступает за борьбу с коррупцией и введение всеобщего здравоохранения в стране. Сообщается, что это его настоящее имя, данное родителями при рождении.
Это не первый случай, когда политики с именами в честь диктаторов участвуют в выборах, пишет пишет Ura.ru. В 2018 году Гитлер Альба баллотировался на пост мэра небольшого городка Юнгара в Андах с лозунгом «Я — хороший Гитлер» и победил. Тогда политик также утверждал, что получил такое имя от родителей, которые не знали истории нацистского диктатора.