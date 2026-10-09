 
В России и мире

Гитлер Муссолини победил на выборах в южноамериканском городе

0

Гитлер Муссолини Флорес одержал победу на выборах мэра перуанского города Керопалька, набрав 34,54% голосов избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии города.

«Победил Гитлер. Гитлер Муссолини Симеон выиграл пост мэра района Керопалька, Перу», — указано в публикации издания Mundo en Conflicto. Оно опубликовано в соцсети X.

Гитлер Муссолини Флорес баллотировался от левой партии «Ahora Nación», которая выступает за борьбу с коррупцией и введение всеобщего здравоохранения в стране. Сообщается, что это его настоящее имя, данное родителями при рождении.

Это не первый случай, когда политики с именами в честь диктаторов участвуют в выборах, пишет пишет Ura.ru. В 2018 году Гитлер Альба баллотировался на пост мэра небольшого городка Юнгара в Андах с лозунгом «Я — хороший Гитлер» и победил. Тогда политик также утверждал, что получил такое имя от родителей, которые не знали истории нацистского диктатора.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026