 
В России и мире

В Калуге модули дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА

0

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА, несколько модулей полностью выведены из строя. Об этом сообщили в компании.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», - сказано в сообщении.

На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Как отметили в «Яндексе», пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность людей остается главным приоритетом, пишет ТАСС

Напомним, вчера утром пользователи сервиса «Яндекс Почта» в России начали сталкиваться со сбоем в его работе.

Позже, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета и некоторых сервисов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026