В Калуге модули дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА, несколько модулей полностью выведены из строя. Об этом сообщили в компании.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», - сказано в сообщении.

На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Как отметили в «Яндексе», пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность людей остается главным приоритетом, пишет ТАСС.

Напомним, вчера утром пользователи сервиса «Яндекс Почта» в России начали сталкиваться со сбоем в его работе.

Позже, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета и некоторых сервисов.