В Калуге модули дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА, несколько модулей полностью выведены из строя. Об этом сообщили в компании.
На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Как отметили в «Яндексе», пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность людей остается главным приоритетом, пишет ТАСС.
Напомним, вчера утром пользователи сервиса «Яндекс Почта» в России начали сталкиваться со сбоем в его работе.
Позже, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета и некоторых сервисов.