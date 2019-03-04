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Яровая внесла в Госдуму законопроект, запрещающий коллекторам работать с долгами по ЖКХ

Депутат Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, сообщает «Медуза».

Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с долгами по ЖКХ, говорится в пояснительной записке, «имеет важнейшее социальное значение».

В ноябре «Коммерсант» писал, что коллекторы рассматривают возможность более активно заниматься взысканием долгов по ЖКХ. В статье приводились данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, согласно которым коллекторам передается не более 5% от общей задолженности населения по ЖКХ.

Минстрой оценивал долг по ЖКХ, по состоянию на сентябрь 2018 года, в 535 миллиардов рублей.

Ирина Яровая - соавтор нескольких законопроектов, вызывавших большой резонанс, в том числе пакета так называемых антитеррористических поправок, которые, в частности, предоставили правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, включая зашифрованную.