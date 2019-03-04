В России и мире

В Липецке пройдет митинг с предложением повысить пенсионный возраст до 120 лет

Митинг с предложением повысить возраст выхода россиян на пенсию до 120 лет состоится в субботу в Липецке. Как сообщает портал «Росбалт», организатор Александр Григорьев, на самом деле такой лозунг митинга является сарказмом.

«Акция будет посвящена поддержке путинской пенсионной реформы и повышению пенсионного возраста до 120 лет. Проведем митинг, чтобы показать маразм нашей власти», - уточнил заявитель.

Александр Григорьев рассказал, что власти согласовали проведение акции на площади Петра Великого. «На митинге будут говорить о том, что 120 лет – это слишком много. И 65 – это нереальный срок, а надо бы провести пенсионную реформу и опустить пенсионный возраст женщинам до 45 лет, а мужикам до 55-ти. Вот это будет справедливо», - пояснил Александр Григорьев.

Отметим, что Александр Григорьев уже известен в Липецке как несистемный оппозиционер. В 2015 году он выдвигал свою кандидатуру в мэры города, а в 2018 году провел символический обряд «изгнания зла» из областной администрации.