В Калуге полицейские задержали двух девушек 2008 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Фото: УМВД России по Калудской области

Во время личного досмотра одной из них обнаружили свёртки с веществом. Экспертиза показала, что это производное наркотика. Общая масса изъятого составила 7,71 грамма.

По предварительным данным, девушки собирались распространять наркотики бесконтактным способом: делать закладки в разных местах Калуги, чтобы затем их могли забрать покупатели.