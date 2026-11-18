Самолёт авиакомпании «Азимут», следовавший из Минеральных Вод в Анталью, совершил посадку в турецком аэропорту после сообщения о бомбе на борту. Информация об угрозе не подтвердилась, сообщает турецкое агентство İHA.

Первым о возможном взрывном устройстве сообщил авиационный портал HavaSosyalMedya. Позднее в авиадиспетчерских службах подтвердил посадку самолёта в Анталье.

После приземления воздушное судно проверили специалисты. По данным İHA, никаких подозрительных предметов на борту не обнаружили.

Сообщение о бомбе оказалось ложным, пишет ТАСС .

Напомним, в последнее время ПЛН фиксирует множество жалоб на работу «Азимута», в том числе на сервис. По словам пассажиров, авиаперевозчик не извещает об отмене рейсов, не исполняет решение суда по недопущению ограничений ручной клади и багажа, уклоняется от компенсации стоимости билетов на рейсы, снятые по вине авиакомпании.