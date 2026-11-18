В Северодвинске врач ошибочно признал пожилую пациентку мертвой, а затем убил ее в морге, чтобы скрыть ошибку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В Архангельской области предъявлено обвинение врачу-реаниматологу Северодвинской городской больницы в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, обвиняемый ошибочно констатировал смерть пожилой пациентки, после чего направил ее в отделение морга, где у женщины обнаружили признаки жизни, о которых сообщили в отделение реанимации.

Заведующий отделением направил обвиняемого для оказания экстренной помощи. Однако, желая скрыть допущенную ошибку, врач ввел пациентке препарат, повлекший ее смерть.

Фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.