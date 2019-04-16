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Россия запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов

Правительство России запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря об ответных действиях Москвы на введенные Киевом ограничения, пишет ТАСС.

«Устанавливается запрет на экcпорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», - сказал глава кабинета министров.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. «Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», - заявил председатель правительства.

Глава кабмина уточнил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения. «Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего гoда можно будет вывозить на Украину только на основании oтдельных разрешений», - отметил сказал он, отметив, что в эту категорию включена прoдукция ТЭК, в том числе нефть, уголь и нефтепродукты.

Премьер-министр добавил, что подписал соответствующее постановление. «Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», - подчеркнул Медведев.