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Упавший телевизор покалечил годовалого ребенка под Петербургом

Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевой Гатчинского района Ленинградской области. Он был доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и внутримозговым кровоизлиянием, сообщает портал «Известия», со ссылкой на телеканал «РЕН-ТВ».

Журналисты отмечают, что семья ребенка полная и не состоит на учете. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в феврале 2018 года аналогичный случай произошел в Краснодарском крае - полуторагодовалая девочка серьезно пострадала при падении на нее телевизора. В результате происшествия малышка получила перелом основания черепа с ушибом головного мозга. В состоянии комы она была госпитализирована. О дальнейшей судьбе ребенка не сообщалось.