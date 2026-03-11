 
Ильдар Абдразаков назначен худруком Михайловского театра в Петербурге

Народный артист России, художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета — певец Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге. Об этом стало известно 11 марта.

«В эти минуты губернатор представляет его в этом качестве коллективу театра», — написала телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале. 

С 2015 года эту должность занимал Владимир Кехман (до этого с 2007 года возглавлявший Михайловский как гендиректор) — трудовой договор с ним по соглашению сторон расторгли в середине января. Обязанности худрука были временно возложены на главного дирижера и музыкального руководителя Александра Соловьева, пишет «Фонтанка»

Ильдар Абдразаков родом из Уфы, окончил Уфимский государственный институт искусств. В 1998 году дебютировал на сцене Мариинского театра, в 2000 году войдя в состав оперной труппы. С 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой, в 2016-м учредил Фонд поддержки молодых талантов. В декабре 2024 года возглавил Севастопольский театр оперы и балета. 

Осенью прошлого года в Пскове состоялся концерт в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, приуроченного к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского. 

