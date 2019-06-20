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Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым

Этой осенью на канале ТНТ стартует проект «План Б». Главными героями станут Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Реалити доверили вести Марине Кравец. Она проявила себя как настоящий профессионал, когда работала в шоу «Замуж за Бузову». С присущим ей чувством юмора Марина помогала решить довольно непростые ситуации, пишет «СтарХит».

В «Плане Б» будут искать пары для Ольги и Тимура, главных холостяков канала. Кастинг на шоу был объявлен в мае. В редакцию поступили сотни заявок от тех, кто хочет попытать счастья и побороться за внимание Тимура или Ольги. Бузова и Батрутдинов лично принимали участие в отборе претендентов друг для друга, поэтому на проект попадут только самые достойные. Съемки пройдут в Индонезии на острове Бали.

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова

Как ранее стало известно «СтарХиту», на время шоу Ольга Бузова получит медицинскую страховку стоимостью 5 миллионов рублей, ведь ее ждут оригинальные и опасные свидания. Если никто из пришедших к ней мужчин певице не понравится, ей предстоит сыграть свадьбу с Тимуром.

«Оля и Тимур никогда же не отрицали, что их связывали теплые отношения. Если никого не выберут, придется довериться судьбе и отправиться под венец друг с другом», - заметили в окружении артистов.

Батрутдинов старается весьма галантно общаться с девушками. В финале «Холостяка» в 2015 году он выбрал Дарью Канануху, но у них так и не закончилось свадьбой. Другая финалистка шоу Галина Ржаксенская уже оценила шансы Тимура встретить избранницу на новом проекте.

«Тимур - публичный человек, известная личность, он может подумать, что ваш интерес к нему не настолько искренен, как ему бы хотелось. Поэтому стоит расслабиться, улыбаться и быть собой. Все дело в искре, она должна вспыхнуть. Это очень важно. Например, многие меня спрашивают, подходит ли Тимуру Оля Бузова. Безусловно, она — хорошая девушка, талантлива, сама сделала себя звездой, кто бы что ни говорил, и сегодня собирает стадионы. Но Оля и Тимур слишком давно дружат, их отношения достаточно компаньонские», - делилась Ржаксенская.