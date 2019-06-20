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Японская фирма-создатель персонажа Hello Kitty оштрафована в ЕС за нарушение правил единого рынка

Еврокомиссия оштрафовала на 6,2 млн евро японскую фирму Sanrio - создательницу персонажа Hello Kitty - за нарушение правил единого рынка ЕС, запрещающих ограничения трансграничной торговли.

Sanrio специализируется на создании персонажей и на выпуске товаров на их тематику. Все ее персонажи выполнены в стиле каваии. Самый известный из них - белая кошечка Hello Kitty (полное имя - Kitty White), пишет «Интерфакс».

Антимонопольное ведомство ЕС сообщило во вторник, что Sanrio оштрафована на 6,2 млн евро за запрет торговцам продавать ее лицензионные товары за границы той страны, где производится эта продукция, в другие страны Европейского экономического пространства (ЕЭП).

Это ограничение касалось продуктов с участием Hello Kitty или других персонажей, принадлежащих Sanrio.

В июне 2017 года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование и установила, что неисключительные лицензионные соглашения Sanrio нарушают правила конкуренции ЕС посредством прямых и косвенных ограничений на экстерриториальную продажу лицензионных продуктов. Еврокомиссия пришла к выводу, что незаконные действия Sanrio, которые продолжались примерно 11 лет, в итоге нанесли ущерб европейским потребителям. Компания сотрудничала с Еврокомиссией в этом расследовании, поэтому ей предоставлена 40-процентная скидка на штраф.

«Европейские потребители, даже покупая кружку Hello Kitty или игрушку Chococat, могут в полной мере воспользоваться одним из главных преимуществ Единого рынка: возможностью совершать покупки по всей Европе, выбирая лучшие предложения», - заявила в связи с этим делом комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.