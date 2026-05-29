Психологи помогли сохранить 46,5 тысячи беременностей, рассказала Голикова

Психологическое консультирование в России позволило сохранить 46,5 тысячи беременностей в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Отмечу, что наш опыт, который мы реализуем, и то психологическое консультирование, которое сегодня осуществляется, в прошлом году позволило сохранить 46,5 тысячи беременностей», - сказала Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Вице-премьер уточнила, что этот показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2024 годом. По ее словам, эффект от такой работы становится заметнее, поэтому механизм психологического консультирования продолжат достраивать, пишет РИА Новости.