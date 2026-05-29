Два человека погибли в Волгоградской области после атаки БПЛА

Женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии после атаки БПЛА ВСУ на завод синтетического волокна в Волжском в ночь на 29 мая, умерла в больнице. Об этом сообщила мэрия Волжского.

«В результате падения обломков дронов на одном из предприятий химкомплекса погиб мужчина-охранник. Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице - несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось», - говорится в сообщении. 

Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 208 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваторией Азовского моря.

В румынском Галаце беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, пострадали два человека. 

