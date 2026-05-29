На Вологодчине отозвали законопроект о смягчении ограничений на продажу алкоголя

Депутат парламента Вологодской области Владислав Зворыкин отозвал законопроект о смягчении ограничений на продажу алкоголя по пятницам. Ранее были распространены сведения о грядущем послаблении: последний рабочий день предлагали приравнять к выходным, увеличив доступное для покупки спиртного время. Документ вносили на портал правовой информации без консультаций. 

Как пояснил председатель Законодательного Собрания региона Роман Заварин, такие изменения категорически не поддерживаются, поскольку Вологодчина продемонстрировала положительную динамику в борьбе с алкоголем. В частности, по его словам, увеличивается рождаемость, снижается количество аварий с участием нетрезвых водителей, а также нет вспышек отравлений суррогатами, пишет Cher-Poisk.ru.

«Сейчас делать выводы и менять закон рано. Нужна глубокая аналитика по всем сферам – от здравоохранения до правопорядка, и только потом принимать решение: либо ослаблять режим, либо ужесточать»,  – сказал Роман Заварин. 

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено торговать алкоголем без ограничения по времени.

